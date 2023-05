FC Sevilla, locul 11, in campionatul spaniol, dupa 37 de etape, intalneste asta-seara, in finala Ligii Europa, programata la Budapesta, pe Puskas Arena, pe AS Roma, locul 6 in Serie A, o finala incredintata arbitrului englez Anthony Taylor. FC Sevilla are ca obiectiv marturisit al 7-lea titlu in aceasta competitie, unde n-a pierdut nici o finala din cele 6 la care a participat. Paradoxul este ca, bascul Luis Mendilibar, actualul ... citeste toata stirea