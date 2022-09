Cu doar o victorie in 6 partide (Grupa 1, Liga A), reprezentativa Frantei a evitat retrogradarea datorita Austriei, care a cedat pe teren propriu (castigase cu 3-0 partida tur) in fata Croatiei (1-3). Franta a fost invinsa la Copenhaga cu 2-0 pe Telia Parken (36.064 spectatori) de un adversar pe care il va reintalni peste mai putin de 2 luni in Qatar. Golurile ... citeste toata stirea