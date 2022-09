Editia Ligii Natiunilor 2023 se apropie de final, mai ramanand de disputat, in iunie anul viitor, in Olanda, Final 4. Pentru care s-au calificat Croatia (Grupa A), Spania (Grupa B), Italia (Grupa C), Olanda (Grupa D), reprezentative clasate pe primul loc in grupele din care au facut parte. Au retrogradat in Liga B: Austria, Cehia, Anglia, Tara Galilor. Au ... citeste toata stirea