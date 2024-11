Liga Natiunilor: Franta, fara gol, Anglia, cu o reusita superba

Jucatorul lui Liverpool, Curtis Jones, a marcat un gol de generic in victoria cu 3-0 a Angliei la Atena, in Liga Natiunilor. Anglia, intr-o formula mult schimbata, s-a revansat dupa esecul din tur cu elenii si a ajuns la 12 puncte. Italia a obtinut o victorie la limita in deplasare cu Belgia, scor 1-0, meci arbitrat de Radu Petrescu. A marcat Tonali, jucatorul lui Newcastle, revenit pe teren dupa suspendarea pentru pariuri ilegale. Franta nu a reusit sa se impuna acasa in fata ... citește toată știrea