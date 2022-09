Liga Natiunilor: Franta respira

Fara nici o victorie in primele 4 partide din liga A (grupa 1) reprezentativa Frantei a reusit aseara o prima victorie in fata Austriei, pe Stade de France (66.183 spectatori) prin golurile realizate de Kylian Mbappe (min. 56) si Olivier Giroud (min. 65). La 35 de ani si 357 de zile Olivier Giroud devine marcatorul cu cele mai multe goluri din istoria echipei Frantei (49 goluri in 113 selectii). Cu monegascii Benoit Badiashile ... citeste toata stirea