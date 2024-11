Liga Natiunilor: Franta si-a luat revansa cu Italia

Franta si-a luat revansa dupa esecul de acasa cu Italia si s-a impus cu acelasi scor pe San Siro. Anglia a promovat in Liga A dupa ce a surclasat Irlanda cu 5-0, la ultimul meci cu interimarul Lee Carsley pe banca. Norvegia a promovat si ea, dupa 5-0 cu Kazahstanul si un hat-trick reusit de Haaland. Macedonia de Nord, cu Gjoko Zajkov de la Universitatea Craiova integralist, a invins Feroe si a promovat in Liga B. Armenia a castigat in Letonia cu golul reusit de Artur Miranian de la ... citește toată știrea