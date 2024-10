Liga Natiunilor: Germania calificata pentru sferturile de finala

Datorita golului realizat de jucatorul celor de la Stuttgart, Jamie Leweling (min. 64) in partida cu Olanda, Germania este prima echipa calificata in sferturile de finala ale Ligii Natiunilor. Intr-o competitie, usor remodelata fata de editiile anterioare, primele doua din fiecare grupa ale Ligii A se califica in faza finala. Stuttgart a avut 3 jucatori in noua echipa reprezentativa a Germaniei. Pe Allianz Arena (68.367 spectatori), tanarul jucator al lui Stuttgart, in varsta de 23 de ani, ... citește toată știrea