Liga Natiunilor (Grupa a 3-a): Olanda s-a apropiat de sferturi

In urma Germaniei, in clasament, reprezentativa de fotbal a Olandei si-a securizat locul doi in grupa din care face parte, prin victoria (4-0) in fata Ungariei, aseara, la Amsterdam. Olandezii au beneficiat de doua penalty-uri consecutive, transformate de Wout Weghorst (min. 21), Cody Gakpo (min. 45+12), dupa care au marcat Dumfries (min. 64) si Teun Koopmeiners (min. 86). Dupa o absenta de 14 luni, in reprezentativa Olandei, a revenit mijlocasul lui "Barca", Frankie De Jong. Daca partida tur ... citește toată știrea