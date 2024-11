Liga Natiunilor, programul de azi

In Liga Natiunilor, astazi avem programate 8 partide, cea mai interesanta anuntandu-se Belgia - Italia, pe Stade Roi Baudouin din Bruxelles. Belgia are 4 puncte si Italia are 10 puncte, intr-o grupa din care mai fac parte Franta (9 puncte) si Israel (0 puncte). Cele doua echipe reprezentative s-au intalnit si acum o luna, la Roma, pe Olimpico, scor 2-2 (Cambiaso 1, Retegui 24 / De Cuyper 42, Trossard 61), ... citește toată știrea