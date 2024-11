Liga Natiunilor, rezultate, clasamente, program

Cristiano Ronaldo a reusit o dubla, cu un gol din penalty si altul din foarfeca, in succesul clar al Portugaliei contra Poloniei, in Liga Natiunilor. Spania, campioana europeana en titre si detinatoarea trofeului in Liga Natiunilor, s-a impus cu 2-1 in Danemarca.Rezultatele de vineri:Liga A, Grupa 1: Portugalia - Polonia 5-1 Au marcat: Rafael Leao 59, Cristiano Ronaldo 72 - penalty, 87, Bruno Fernandes 80, Pedro Neto 82 / Marczuk 88.Scotia - Croatia 1-0 A marcat: McGinn 86.Clasament: 1 ... citește toată știrea