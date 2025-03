Liga Natiunilor: Spania cu mari emotii

Daca in partida tur a sferturilor de finala ale Ligii Natiunilor de la Rotterdam, Spania -campioana Europei- a egalat (2-2) in ultimele minute, de data aceasta la Valencia a fost randul Olandei, prin Xavi Simons sa faca acelasi lucru, intr-o partida electrizanta (3-3), care a egalat in min. 109, trimitand deznodamantul la loviturile de departajare. In cele 120 ... citește toată știrea