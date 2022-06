Liga Natiunior, rezultatele de vineri

Destule surprize s-au inregistrat vineri, in meciurile din Liga Natiunilor. Franta a fost infranta, acasa, de Danemarca. Proaspat campion in Turcia, cu Trabzon, fostul coechipier al lui Mihaila la Parma, Cornelius, a reusit o dubla, dupa ce Benzema deschisese scorul. Austria, la debutul lui Ralf Rangnick pe banca, a spulberat vicecampioana mondiala, Croatia, chiar la Osijek. In derby-ul Benelux-ului, Olanda a facut scor cu Belgia.Rezultatele de vineri:Liga A, Grupa 1Croatia - Austria 0-3 ... citeste toata stirea