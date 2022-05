Ligue 1, la final, Bordeaux a retrogradat

Ligue 1 s-a incheiat, iar Bordeaux si Metz au retrogradat si Saint-Etienne va juca baraj pentru mentinerea in primul esalon. PSG si Marseille vor juca in grupele Ligii Campionilor, Monaco va evolua in turul trei preliminar al UCL, Rennes si Nantes vor participa in grupele Ligii Europa, iar Nice va juca in play-off-ul Conference League.Rezultatele ultimei etape:Angers - Montpellier 2-0 Au marcat: Mangani '45+1 (penalti), Lage '68Brest - Bordeaux 2-4 Au marcat: Mounie '16, Belali '34 / ... citeste toata stirea