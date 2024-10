Lituania - Romania, in seara aceasta

Nationala Romaniei joaca in seara aceasta, de la ora 21.45 (in direct la Antena 1), la Kaunas, contra Lituaniei, meci arbitrat de scotianul Nicholas Walsh, in grupa C2 a Ligii Natiunilor. In primele trei partide, Romania a invins cu 3-0 Kosovo, cu 3-1 Lituania si cu 3-0 pe Cipru. Pentru acest meci, capitanul Universitatii Craiova, Nicusor Bancu, este suspendat. De 14 ori s-au mai intalnit Lituania si ... citește toată știrea