Liverpool a devastat-o, in deplasare, pe West Ham

Cu maxim de puncte in Champions League si cu un singur esec in Premier League, Liverpool are un sezon de exceptie si termina anul en-fanfare, castigand la scor, in deplasare, 5-0, cu West Ham United, in etapa a 19-a de campionat. Criticat de musulmani fiindca s-a pozat langa un pom de Craciun, egipteanul Mo Salah a marcat, a pasat decisiv de 3 ori si a facut spectacol, fiind lider in clasamentul golgeterilor, cu 17 goluri. Au marcat pentru cormorani: Luis Diaz, Gakpo, Salah, Trent ... citește toată știrea