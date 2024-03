Liverpool a trait "primavara de la Praga", Leverkusen si-a pastrat invincibilitatea

Inaintea derby-ului de titlu cu Manchester City, programt duminica, pe Anfield, Liverpool si-a asigurat prezenta in sferturile Europa League, dupa ce a castigat in deplasare cu 5-1 prima mansa a optimilor, cu Sparta Praga. Vesti si mai bune pentru Klopp: Salah si Szoboszlai au fost recuperati total si au intrat si pe parcurs, maghiarul reusind sa si marcheze.Condusa cu 2-0 de azerii de la Qarabag, Leverkusen a egalat in prelungiri si isi pastreaza invincibilitatea in acest sezon, marindu-si ... citește toată știrea