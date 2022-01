Liverpool l-a transferat pe Luis Diaz, de la FC Porto

Liverpool a anuntat transferul columbianului Luis Diaz de la FC Porto, care a semnat un contract pana in vara anului 2027 si va purta tricoul cu numarul 23. FC Porto va primi 45 de milioane de euro pentru extrema de 25 de ani si mai poate incasa 15 milioane de euro din bonusuri. Luis Diaz va ajunge la Liverpool dupa meciul Argentina - Columbia, din preliminariile Cupei Mondiale. In acest sezon, Luis Diaz a reusit 14 goluri si cinci pase decisive in 18 meciuri de campionat pentru FC Porto."Nu ... citeste toata stirea