Liverpool, prima finalista a Champions League

Liverpool FC s-a calificat in finala Champions League, dupa ce a invins-o, in deplasare, cu 3-2, pe Villarreal, in returul semifinalelor. Au marcat: Boulaye Dia '3, Coquelin '41 / Fabinho '62, Luis Dias '67, Sadio Mane '74. "Cormoranii" se impusesera si in tur, pe Anfield, cu 2-0. "Submarinul Galben" a dat senzatia ca poate reusi remontada, in prima parte, pe care a dominat-o si in care a marcat de doua ori, iar inaintea ultimei reprize a dublei manse, scorul era egal. Englezii s-au impus insa