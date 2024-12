Liverpool, set in fieful lui Tottenham

Liverpool a castigat cu in deplasare cu Tottenham Hotspur, derby-ul etapei a 17-a din Premier League. "Cormoranii" au marcat prin Luis Diaz (23, 85), McAlister (36), Szoboszlai (45+1) si Salah (54, 61), in timp ce Spurs, cu Radu Dragusin integralist, a punctat prin Maddison (41), Kulusevski (72) si Solanke (83). Liverpool ramane lider inainte de Boxing Day, cu 39 de puncte, distantandu-se de Chelsea, care a remizat in deplasare cu ... citește toată știrea