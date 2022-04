Liverpool si Man City, victorii in sferturile Champions League

Inainte sa se dueleze in derby-ul care poate decide titlul in acest sezon de Premier League, duminica, de la ora 18.30, iar apoi, pe 16 aprilie, in semifinalele FA Cup, Manchester City si Liverpool au castigat meciurile tur din sferturile Champions League, disputate marti seara.Intr-o partida arbitrata de Istvan Kovacs si pe care a dominat-o net ca posesie, dar nu si ca ocazii, trupa lui Pep Guardiola a trecut cu 1-0, pe teren propriu, de Atletico Madrid. Defensiva supraaglomerata a lui Diego ... citeste toata stirea