Lotul Argentinei pentru Copa America

Selectionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a anuntat lotul largit de 29 de jucatori pentru Copa America, competitie care va avea loc intre 20 iunie si 14 iulie in SUA. Aflata in Grupa A, Argentina infrunta: Canada (21 iunie), Chile (23 iunie) si Peru (30 iunie). Din lot lipseste atacantul de la AS Roma, Paolo Dybala. Campioana mondiala, Argentina, este detinatoarea trofeului la Copa America, adjudecandu-si editia precedenta, care a avut loc in Brazilia.Lotul largit al lui Lionel Scaloni pentru ... citește toată știrea