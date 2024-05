Lotul Belgiei pentru Euro 2024

Selectionerul Belgiei, Domenico Tedesco, a convocat 25 de jucatori pentru Euro 2024, la fel ca Didier Deschamps in cazul Frantei, desi aveau dreptul de a alege 26 de jucatori in lot pentru turneul final din Germania. Belgienii evolueaza in grupa B la Euro, alaturi de Romania, Slovacia si Ucraina. Din lot lipseste portarul lui Real Madrid, Thibaut Courtois, care a revenit recent pe teren dupa accidentarea care l-a facut sa rateze aproape intregul sezon, dar si Saelemekers de la Bologna si ... citește toată știrea