Lotul Frantei pentru Euro 2024

Didier Deschamps a anuntat in seara aceasta lotul pentru Euro 2024. Paradoxal, desi este vorba de nationala cu cele mai valoroase variante pe fiecare post, DD a apelat la numai 25 de jucatori, desi are dreptul la un lot de 26. Kante revine la nationala dupa 2 ani, dar Deschamps nu s-a lasat impresionat de evolutiile lui Olise la Crystal Palace, preferandu-le pe extremele lui PSG, Barcola si Dembele. Franta joaca in grupe la Euro 2024 cu Austria, pe 17 iunie, cu Olanda, pe 21 iunie, si cu ... citește toată știrea