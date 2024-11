Lotul nationalei de handbal feminin pentru Euro 2024

Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Florentin Pera, a anuntat lotul de 18 jucatoare pentru Campionatul European 2024, care va avea loc in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in Austria, Ungaria si Elvetia. Dupa ce Cristina Neagu, Eliza Buceschi si Crina Pintea s-au retras din echipa nationala, Pera a intrat in conflict cu coordonatoarea Cristina Laslo, pe care a indepartat-o si de la echipa de club pe care o antreneaza, Gloria Bistrita, asa incat sansele tricolorelor de a avea un ... citește toată știrea