Selectionerul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a stabilit lotul de 18 jucatoare pentru Campionatului European are va avea loc in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, intre 4 si 20 noiembrie. Nicio jucatoare de la SCM Craiova nu este in lot pentru turneul final continental.Lotul Romaniei pentru Eurohandbal 2022: Dumanska, Ciuca, Hosu (portari), Dinca, Dindiligan, Lupei (extreme stanga), Neagu, Grozav, Bazaliu, Lixandroiu (interi stanga), Buceschi (centru), ... citeste toata stirea