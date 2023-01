Lotul Stiintei a plecat in stagiul de pregatire din Antalya

Lotul Universitatii Craiova a decolat azi, de pe Aeroportul International Craiova, cu un charter, spre Antalya, acolo unde va efectua un stagiu de pregatire, in statiunea Belek. Oltenii vor ramane in Turcia pana pe 15 ianuarie, intr-un resort de 5 stele, Kaya Palazzo, si vor disputa si trei meciuri amicale. Pe 10 ianuarie, oltenii se vor duela cu Kecskemeti, locul 2 in prima liga maghiara, iar pe 15 ianuarie, Stiinta va intalni Slask Wroclaw, locul 11 in campionatul Poloniei, dar si Partizan ... citeste toata stirea