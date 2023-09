Luis Rubiales si-a anuntat demisia atat din functia de presedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal, cat si de la UEFA, unde era vicepresedinte. Oficialul a provocat un scandal imens, dupa ce a sarutat-o pe gura pe jucatoarea Spaniei, Jennifer Hermoso, la ceremonia de dupa finala CM de fotbal feminin."Dupa suspendarea rapida de catre FIFA, in plus fata de restul procedurilor impotriva mea, este clar ca nu ma voi putea intoarce la pozitia mea. A insista sa raman in asteptare si sa ma agat de ... citeste toata stirea