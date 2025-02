Luptatoarea Alexandra Anghel a plecat de la CS Universitatea Craiova la CSA Steaua Bucuresti

Luptatoarea Alexandra Anghel, care era legitimata la CS Universitatea Craiova, club condus de Pavel Badea, a semnat pentru CSA Steaua Bucuresti. Alexandra Anghel are 27 de ani si evolueaza la categoria 72 kilograme, ea fiind campioana europeana in 2023 si multipla medaliata continentala si mondiala. Obiectivul principal al luptatoarei este castigarea unei medalii la Olimpiada de la Los Angeles din 2028. Alexandra Anghel a primit in mai multe randuri distinctia de "cel mai bun sportiv al ... citește toată știrea