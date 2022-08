M. Radoi: "Beer Sheva e puternica, letala in atac"

Dupa succesul de la Severin, 1-0 cu CS Mioveni, antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a declarat:"Probabil v-am obisnuit prost cu rezultatul cu Zorya, 3-0, si acum lumea are asteptari. Ma asteptam sa fie un meci dificil, nu am avut spatii. Am crezut ca starea gazonului va fi buna, nu a fost asa si nu ne-a ajutat. Un gol norocos, dar cred ca puteam majora diferenta si victoria era mai clara. Oricum cred ca e o victorie meritata. Si noi am sperat ca Vladoiu putea evolua 45 de minute, ... citeste toata stirea