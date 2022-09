M. Radoi: "Meciul cu CFR, cel mai dificil din acest sezon"

Derby-ul etapei a 10-a a Superligii se disputa duminica, de la ora 21.30, in Gruia, intre CFR Cluj si Universitatea Craiova. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a prefatat duelul cu campioana:"O sa intalnim un adversar foarte bun, campioana din ultimii cinci ani, o echipa foarte bine organizata defensiv. CFR nu are nevoie de prezentare, are cel mai bun lot, are cel mai bun antrenor din Romania, antrenor foarte valoros, care poate schimba usor sistemul de la un meci la altul. In momentul de fata, ... citeste toata stirea