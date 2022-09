M. Radoi: "Trebuie sa avem obiective realiste, nu vise!"

In etapa a 12-a a Superligii, Universitatea Craiova intalneste pe FC Voluntari, vineri, de la ora 21.00, pe arena "Ion Oblemnenco". Antrenorul oltenilor, Mirel Radoi, spune ca perioada de intrerupere a campionatului a fost gestionata bine si spera sa se vada acest lucru si in meciul cu Voluntari, mai ales ca vor reveni si trei dintre jucatorii care au absentat in ultima perioada: Ivan, Baiaram si Rivaldinho."Ne-am pregatit foarte bine in aceasta perioada, au fost antrenamente grele, dar ... citeste toata stirea