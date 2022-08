M. Radoi: "Trebuie sa ne revenim fizic si mental dupa Beer Sheva"

In etapa a 7-a a Superligii se intalnesc, luni, de la ora 21.00, la Severin, Universitatea Craiova si FC Botosani. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a prefatat duelul cu echipa antrenata de Mihai Teja, precizand ca spera ca jucatorii sai sa depaseasca momentul eliminarii din play-off-ul Conference League, care a lasat urme atat pe plan fizic, dar si mental."Venim dupa un meci disputat, in care putea fi un scenariu de vis, in schimb a fost un scenariu de groaza pentru noi. Asa cum am spus ... citeste toata stirea