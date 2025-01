Madison Keys castiga Australian Open

Tenismena americanca Madison Keys (locul 14 WTA) este noua campioana de la Australian Open, dupa finala castigata in fata liderei mondiale, bielorusa Aryna Sabalenka, scor 6-3, 2-6, 6-4, dupa doua ore si 4 minute de joc.Este primul turneu de Mare Slem adjudecat de sportiva care va implini 30 de ani luna viitoare, dupa ce a pierdut finala US Open 2017. In drum spre titlu, Keys a trecut, in turul 2, cu mari emotii, de Gabriela Ruse, in 3 seturi. In semifinale si in finala, ... citește toată știrea