"Magia" Leverkusen continua

Bayer Leverkusen a ajuns la 46 de meciuri consecutive fara infrangere, respectiv toate din acest sezon in toate competitiile, dupa ce s-a mai salvat inca o data miraculos de la infrangere, egaland in minutul 90+6, pe teren propriu, cu VfB Stuttgart, in etapa a 31-a din Bundesliga. S-a terminat 2-2, dupa ce oaspetii au avut 2-0, goluri Fuhrich si Undav a facut 2-0, dar Adli si Andrich au punctat pentru remiza. Bayer Leverkusen este deja campioana in Bundesliga si are 81 de puncte, cu ... citește toată știrea