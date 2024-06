Mamaliciki, stay home!

Sa urmaresti un meci al Romaniei este mai chinuitor decat sa te uiti la un Voluntari - fcu mititelu, retrogradatele "cu brio" din Liga I. Mergem la Euro o data la 2 editii, dar degeaba. Avem doar o victorie in 5 prezente la turneul final, dar nu asta e problema, ci fotbalul pe care-l propunem acolo. Ne-am testat cu bulgarii pentru turneul din Germania, dar mai mult s-au antrenat ei cu noi. Bulgaria n-a batut in ultimii doi ani decat pe Tanzania, iar in grupa ei de calificare a fost ultima. Iar ... citește toată știrea