Echipele care se lupta in acest sezon la titlu in Anglia, Manchester City si Arsenal, s-au duelat in 16-imile Cupei Angliei. Pe Etihad, Man City s-a impus cu 1-0 si s-a calificat in optimile competitiei, dupa ce in turul precedent a invins-o pe Chelsea. ... citeste toata stirea