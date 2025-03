Man City a pierdut derby-ul de podium cu Nottingham

Nottingham Forest a castigat, pe teren propriu, derby-ul de podium cu Manchester City, scor 1-0, in etapa a 28-a din Premier League. Hudson-Odoi a inscris unicul gol al meciului in minutul 83, dupa o gafa a lui Ederson. "Padurarii" se afla pe locul al treilea in clasament, cu 51 de puncte, iar Manchester City are 47 de puncte si este pe locul 4.Desi a fost condusa, Liverpool a dispus, pe teren propriu, scor 3-1, de Southampton si continua marsul spre titlu. ... citește toată știrea