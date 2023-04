In seara aceasta,de la ora 22, pe Etihad, se disputa derby-ul de titlu in Premier League, intre Manchester City si Arsenal Londra. "Tunarii" sunt lideri, cu 5 puncte avans fata de trupa lui Guardiola, care are insa doua meciuri restanta. In tur, cetatenii s-au impus pe Emirates, scor 3-1, goluri: De Bruyne, Grealish si Haaland, respectiv Saka. Daca City este campioana en-titre, Arsenal n-a mai cucerit titlul din 2004. Haaland este la 2 goluri de recordul de reusite intr-un sezon de Premier ... citeste toata stirea