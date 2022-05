Man City, campioana Angliei, dupa un final dramatic de sezon

Final antologic de sezon in Anglia, cu dramatism si suspans in exces. In ultima runda, Manchester City avea de aparat punctul avans fata de Liverpool, in lupta la titlu, dar "cetatenii" erau condusi cu 2-0 acasa de Aston Villa, cu un sfert de ora inainte de finalul meciului si al sezonului. Pe Anfield era 1-1, in Liverpool - Wolverhampton, iar "cormoranii" aveau nevoie de un gol pentru a se incorona, in timp ce oamenilor lui Guardiola le trebuiau 3 goluri. Pe care aveau sa le si marcheze, in ... citeste toata stirea