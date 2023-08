Algerianul Riyad Mahrez, plecat in Arabia Saudita, la Al Ahli, pentru 35 de milioane de euro, va fi inlocuit la Manchester City de internationalul belgian Jeremy Doku. In varsta de 21 de ani, acesta vine de la Rennes contra sumei de 65 de milioane de euro. Rennes l-a adus pe Doku in 2020 de la Anderlecht Bruxelles, iar in Franta a reusit 12 goluri si 10 assist-uri in 90 de meciuri in toate competitiile. Are 16 selectii in nationala Belgiei, inclusiv o prezenta la Mondiale. Doku este al treilea ... citeste toata stirea