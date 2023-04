Cele doua dueluri intre pretendentele la titlu in Premier League au avut aceeasi soarta: campioana, Manchester City s-a impus clar in fata liderului, Arsenal. Dupa 3-1 in deplasare, trupa lui Guardiola n-a avut probleme nici acasa in derby-ul cu "tunarii", castigand cu 4-1, la pauza 2-0. De Bruyne a fost omul meciului, cu doua goluri, plus assist pentru reusita lui Stones, anulata de asistent, dar validata de VAR. Haaland a inchis tabela in prelungiri, dupa ce Holding marcase golul de onoare al ... citeste toata stirea