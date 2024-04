Man City si Arsenal, cap la cap in lupta pentru titlu

Manchester City si Arsenal Londra continua in doi cursa pentru titlul din Anglia, dupa ce Liverpool a ramas in urma pe final de sezon. Arsenal a condus cu 3-0 la pauza in derby-ul londonez cu Tottenham, pe care l-a castigat cu 3-2. Au marcat pentru "tunari": Hojbjerg - autogol, Bukayo Saka si Havertz, iar pentru gazde: Romero si Son Heung-Min din penalty. Manchester City a invins-o in deplasare, scor 2-0, pe Nottingham Forest, marcatori: Gvardiol si ... citește toată știrea