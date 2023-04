Favorite certe dupa rezultatele din prima mansa a sferturilor, Manchester City si Inter Milano s-au calificat in semifinalele Champions League. Dupa ce s-a impus cu 2-0 in deplasare, Inter Milano a remizat pe teren propriu, scor 3-3, cu Benfica Lisabona, goluri: Barella 14, L. Martinez 66, Correa 78 / Aursnes 38, Antonio Silva 86, Musa 90+5.Cu avans de 3 goluri dupa meciul tur, Manchester City s-a calificat in ... citeste toata stirea