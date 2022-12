Favoritele s-au impus pe linie in prima etapa de la reluarea Premier League. In epilogul rundei, Manchester City a invins-o, in deplasare, pe Leeds United, scor 3-1. Pe Elland Road, Rodri a deschis scorul in minutul 45+1, iar Haaland a reusit o "dubla", in minutele 51 si 64, din pasele lui Grealish, norvegianul ajungand la 20 de ... citeste toata stirea