Manchester United a debutat cu o victorie in noul campionat, pe teren propriu, 1-0 contra lui Wolverhampton Wanderers, gol marcat de stoperul francez Raphael Varane in minutul 76. La gazde au debutat oficial portarul Onana si mijlocasul Mount. Wolverhampton, care s-a despartit saptamana trecuta de tehnicianul spaniol Julen Lopetegui, inlocuit de Gary O'Neil, putea primi un penalty in prelungiri.Rezultatele primei etape din Premier League:Burnley - Manchester City 0-3 Au marcat: Haaland (4, ... citeste toata stirea