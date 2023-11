Manchester United, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in optimile Cupei Ligii, chiar pe Old Trafford, de Newcastle, scor 3-0, goluri: Almiron (28), Lewis Hall (36) si Willock (60). Si Arsenal s-a oprit in faza optimilor, invinsa pe terenul rivalei londoneze West Ham United, scor 3-1, goluri, White (16 autogol), Kudus (50) si Bowen (60), respectiv Odegaard (90+6) pentru "tunari". Cu Ionut Radu titular, Bournemouth a cedat pe teren ... citeste toata stirea