Manchester City este noua detinatoare a Champions League, dupa finala castigata, la Istanbul, contra lui Inter Milano, scor 1-0. City este la primul trofeu UCL, dupa ce in 2021 a pierdut finala cu Chelsea. Partida s-a inscris in nota finalelor din ultimii ani, una cu spectacol cu portia, fiind departe de ultima finala disputata la Istanbul, un alt duel italiano-britanic, intre AC Milan si Liverpool, in 2005. Desi a ramas fara superstarul De Bruyne din prima parte, City s-a impus prin reusita ... citeste toata stirea