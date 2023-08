Dupa ce a reusit tripla in sezonul trecut, castigand Champions League, titlul in Anglia si Cupa Angliei, Manchester City si-a adaugat in palmares primul trofeu Supercupa Europei, impunandu-se in duelul de la Pireu, cu detinatoarea Europa League, FC Sevilla. Dupa 90 de minute, scorul a fost 1-1 (goluri Palmer '63 / En-Nesyri '25), apoi s-a trecut la loviturile de departajare. Pentru Manchester City au marcat: Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish si Walker, iar pentru FC Sevilla au dat gol Ocampos, ... citeste toata stirea