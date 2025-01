Manchester City l-a transferat pe egipteanul Marmoush

Manchester City l-a transferat pe atacantul egiptean Omar Marmoush de la Eintracht Frankfurt pentru 70 milioane de euro. Varful de 25 de ani a semnat un contract pana in iunie 2029. Marmoush a marcat 15 goluri in acest sezon, fiind al doilea in ierarhia golgheterilor din Bundesliga, dupa Harry Kane. Marmoush si-a inceput cariera in tara natala, la Wadi Degla, de unde a ajuns in Bundesliga, unde a mai evoluat la Wolfsburg, St Pauli si VfB Stuttgart. ... citește toată știrea