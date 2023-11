Arsenal Londra a invins, in deplasare, scor 1-0, pe Brentford, in etapa a 13-a din Premier League si "tunarii" au devenit lideri in clasament, profitand si de egalul din derby-ul dintre Manchester City si Liverpool. Kai Havertz a punctat in minutul 89 si Arsenal Londra a trecut pe primul loc in clasament, cu 30 de puncte, cu un punct mai mult decat Manchester City, si cu doua mai mult decat Liverpool.Manchester City a remizat cu Liverpool, scor 1-1, goluri Haaland, in minutul 27, si ... citeste toata stirea